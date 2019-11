Mercato Man Utd: Le transfert de Bale déjà conclu ?

Indésirable au Real Madrid depuis l'été dernier déjà, Gareth Bale semble bien parti pour quitter le club espagnol durant le mois de janvier. L'édition du Sun ce dimanche va même plus loin et annonce que l'attaquant international gallois serait tout proche de s'engager d'ores et déjà avec Manchester United, un accord étant presque trouvé entre les parties concernées.

Le tabloïd britannique ajoute par ailleurs que les Red Devils laisseraient en retour le milieu de terrain français Paul Pogba faire le chemin inverse, et filer sous les ordres de Zinedine Zidane pour la suite de la saison. Et si d'aventure un accord n'était pas trouvé dans l'optique du mercato hivernal, tous les voyants seraient au vert pour que les mutations se concrétisent à l'intersaison 2020.