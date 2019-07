Mercato Man Utd: Le Real confiant pour Pogba

Avec la vente probable de Gareth Bale en Chine dans les prochains jours, le Real Madrid va récupérer à la fois des liquidités et de la masse salariale. Selon ESPN, cela va inciter les Merengue à passer la seconde sur le dossier Paul Pogba. Le média américain rapporte que le Real, humilié par l'Atlético (7-3) lors de l'International Champions Cup aux Etats-Unis samedi, est de plus en plus confiant quant à une issue positive concernant le milieu de terrain champion du monde. Zinedine Zidane a fait de l'ancien Turinois sa priorité et tente depuis plusieurs semaines de convaincre Florentino Perez, son président, que ce recrutement est nécessaire malgré les 300 millions déjà investis depuis le début de l'été. Pogba pourrait quitter Manchester United, comme il le souhaite publiquement, contre un chèque de 180 millions d'euros.