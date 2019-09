Mercato Man Utd: Honda propose ses services

Keisuke Honda n'a pas envie de raccrocher les crampons. L'international japonais de 33 ans (98 sélections, 37 buts) est sans club depuis son départ de Melbourne Victory en juin dernier, mais rêve de revenir jouer en Europe et plus particulièrement à Manchester United.

"Faites moi une offre. Je n’ai pas besoin d’argent mais j’ai besoin de jouer dans une grande équipe avec de grands coéquipiers", a-t-il écrit sur son compte Twitter, en mentionnant les Red Devils.

Sur le Vieux Continent, Keisuke Honda a déjà connu des expériences aux Pays-Bas, en Russie et en Italie.

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP