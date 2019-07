Mercato Man Utd: Duel italien pour Matic ? 

Ander Herrera parti au PSG, Paul Pogba courtisé par la Juventus Turin et le Real Madrid, Manchester United pourrait perdre de nombreux milieux de terrain cet été, parmi lesquels Nemanja Matic. Selon Calciomercato, le milieu serbe qui aura 31 ans en août ne serait plus une priorité d'Ole Gunnar Solskjaer pour composer le onze des Red Devils et il serait dans le viseur des deux clubs de Milan. Cette semaine, ESPN avançait que l'Inter Milan envisagerait d'échanger Matic avec Radja Nainggolan, assortie d'une somme de 14 millions d'euros pour le club anglais.