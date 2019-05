Mercato Man Utd: De Gea remplacé par Onana ?

Les grandes manoeuvres sont annoncées du côté de Manchester United, et un nouveau gardien de but pourrait débarquer dans la formation dirigée par Ole Gunnar Solskjaer à l'horizon 2019-2020. Et pour cause, le départ de David De Gea reste envisageable, et selon le Daily Record, les Red Devils pourraient, en cas de départ de l'international espagnol, tenter le pari André Onana.

L'international camerounais de 23 ans, passé notamment par le FC Barcelone, est contractuellement lié à l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2022.