Mercato Man Utd: Ça se complique pour Maddison

Alors qu'il paraît indispensable pour Manchester United de se renforcer cet hiver lors du mercato, les Red Devils risquent d'avoir du mal à s'offrir James Maddison.

Selon The Athletic, l'international anglais (22 ans) serait en effet proche de prolonger son contrat avec les Foxes, lui qui semble épanoui dans l'équipe de Brendan Rodgers. Et on se souvient que Manchester United avait eu beaucoup de mal à convaincre Leicester de céder Harry Maguire, avant de devoir lâcher un chèque record de 87 millions d'euros pour le défenseur central.

Milieu offensif polyvalent et technique, Maddison serait également dans le viseur de Liverpool et Tottenham.