Mercato Man Utd : Ça bloque pour Eriksen

Le transfert de Christian Eriksen à Manchester United est en train de capoter. Alors que les Red Devils avaient ciblé le Danois en cas de départ de Paul Pogba, Tottenham se montrerait très gourmand. Selon le Daily Mail, les Spurs réclameraient plus d'argent à leurs rivaux de Premier League qu'aux autres clubs européens. Le tarif serait ainsi de 80 millions de livres pour MU (un peu plus de 86 millions d'euros), et 20 millions de moins pour les clubs "étrangers". On parle ainsi d'un intérêt de la Juventus ou de l'Atlético de Madrid.

Le joueur, lui, serait plutôt tenté par un départ du côté du Real Madrid, mais les Merengue ont d'autres priorités : Donny van de Beek (Ajax)... et bien sûr Paul Pogba.