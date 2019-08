Mercato Man Utd: Alexis Sanchez prêté à l'Inter

Auteur de seulement 3 buts en 32 matches avec Manchester United, lui qui possède le plus gros salaire du club, Alexis Sanchez ne disputera pas la saison 2019-2020 avec Manchester United.

Comme cela été pressenti depuis plusieurs jours, l'attaquant chilien a été prêté pour un an à l'Inter Milan.

Il retrouvera un autre ancien joueur des Red Devils, Romelu Lukaku, sous les ordres d'Antonio Conte, et va tenter de relancer sa carrière en Italie, lui qui s'était révélé en Europe sous les couleurs de l'Udinese.

We can confirm that Alexis Sanchez joins Inter Milan on loan until 30 June 2020. We wish @Alexis_Sanchez the best of luck in Italy. pic.twitter.com/DdcRQRoEMk