Mercato Man Utd: Alexis, deux rendez-vous en Italie ?

Particulièrement décevant depuis son arrivée au club en janvier 2018, et bénéficiaire de l'un des plus gros salaires de Premier League, Alexis Sanchez est vertement poussé vers la sortie par la direction et le staff technique de Manchester United. Les représentants de l'attaquant international chilien travaillent donc pour lui trouver un point de chute, et celui-ci pourrait retourner en Italie.

Selon la Sky, l'agent de l'ex-joueur de l'Udinese, Fernando Felicevich, aurait tout récemment obtenu deux rendez-vous, l'un avec Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, et l'autre avec Piero Ausilio, son homologue de l'Inter Milan.