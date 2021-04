A un an de la fin de son contrat avec la Juventus (juin 2022), Cristiano Ronaldo réfléchit plus que jamais à la suite qu'il souhaite donner à sa carrière. En échec avec la Vieille Dame dans sa quête d'un nouveau sacre en Ligue des champions, le Portugais ne semble plus totalement convaincre en interne, d'autant que son salaire mirobolant plombe désormais les finances du club turinois. Alors qu'un retour au Real Madrid avait un temps été évoqué, qu'un passage au PSG a récemment fait surface, la possibilité pour lui de revoir Manchester United a également été mentionnée.



Et sur ce dernier point, les choses ont concrètement avancée puisque selon le journaliste Tancredi Palmeri, la formation mancunienne aurait indiqué qu'elle ne souhaitait pas signer Cristiano Ronaldo. Du moins pas avec son salaire actuel. Rémunéré annuellement aux alentours de 30 M€, le quintuple Ballon d'or serait de fait un investissement trop couteux pour des Red Devils qui ne voudraient pas mettre autant d'argent pour le joueur de trente-six ans, aussi talentueux soit-il.

Mais Manchester United ne ferme pas la porte pour autant puisque selon les informations du journaliste, les dirigeants du club auraient ouvert la porte à CR7 à une condition : qu'il accepte de réduire de moitié sa rémunération. En cas d'accord sur ce point, le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford ne serait plus une hypothèse, mais une réelle possibilité.