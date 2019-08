Mercato Man United: Lukaku s’entraîne avec… Anderlecht !

Romelu Lukaku prend son mal en patience d’une drôle de façon, lui qui a vu son arrivée à la Juventus retardée par le refus de Paulo Dybala de rejoindre Manchester United. Les Red Devils ont permis à l'attaquant belge, selon Sky Sports, de rester dans son pays natal en attendant que la situation se décante. Autrement dit, qu'il trouve un nouveau club.

L'institution anglaise ne l’avait pas pour autant autorisé, rapportent plusieurs médias britanniques, à s’entraîner avec les U18 d’Anderlecht, son ancien club. Le Diable Rouge de 26 ans est même allé jusqu’à s’afficher avec un maillot des Mauves ce lundi, avant de recommencer le lendemain.

Les dirigeants mancuniens n’ont pas réagi officiellement mais ils auraient été passablement agacés par cet écart, notamment pour des questions d’assurance et surtout de sponsoring. Le club bruxellois affiche le logo de Joma, et non pas d’Adidas, le partenaire de Manchester United.