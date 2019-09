Mercato Man U: Solskjaer veut à nouveau Mandzukic

Manchester United n'a pas effectué le début de saison escompté, c'est le moins que l'on puisse dire. Et si l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer commence à sérieusement être remis en question. Mais le technicien norvégien voit toujours à long terme et aurait, selon le Sun, demandé à ses dirigeants de se positionner sur un Mario Mandzukic qui s'ennuie ferme du côté de la Juventus Turin. Une option déjà envisagée l'été dernier mais qui n'avait pas pu aboutir. A noter que Mandzukic a récemment été annoncé du côté du Qatar. Cette possible offre des Mancuniens pourrait le faire réfléchir.