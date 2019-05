Paul Pogba ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Toujours sous contrat avec Manchester United, le milieu de terrain tricolore pourrait quitter les Red Devils. Et la Juventus Turin, avec le Real Madrid, fait figure de piste potentielle. Selon The Sun, le club italien aurait dans l'idée de proposer Paulo Dybala et Sandro contre Paul Pogba.

Pour rappel, Manchester United avant acheté le champion du monde à la Vieille Dame contre 105 millions d'euros...