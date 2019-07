Mercato Man U: La Juve hors course pour Pogba ?

La Juventus Turin aurait décidé de ne pas aller plus avant dans son choix de tenter de recruter Paul Pogba. Selon le Daily Mail, le club italien aurait informé Mino Raiola, l'agent du joueur, de son choix de ne plus chercher à le recruter. Avec les arrivées de Rabiot et Ramsey, sans compter celle de De Ligt en défense centrale, le club aurait d'autres objectifs.

Si cette information était confirmée, il ne resterait plus que le Real Madrid en course. En sachant tout de même que Manchester United n'est pas vendeur...