Mercato Man U: James passe sa visite médicale 

Manchester United devrait prochainement annoncer la bonne nouvelle à ses supporters. Daniel James, l'ailier de Swansea, est en effet actuellement en train de passer sa visite médicale, annonce Sky Sports. Si l'international gallois était également sur les tablettes de Monaco, il a donc opté pour les Red Devils. Le transfert est estimé à 20 millions d'euros.

BREAKING: Swansea City winger Daniel James is having a medical with Manchester United today, according to Sky sources.