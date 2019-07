Le FC Valence s'est montré plutôt actif depuis le début du mercato et aimerait réaliser un gros coup en défense en faisant revenir au bercail Nicolas Otamendi, annonce Marca. Le défenseur international argentin, passé par le club ché en 2014/2015, ne serait pas forcément opposé à cette opération et serait même disposé à baisser son salaire, mais encore faut-il convaincre Manchester City... Le club anglais l'avait engagé contre 45 millions à Valence et ne le laissera pas filer aisément.