Sans doute refroidi par les blessures à répétition de Benjamin Mendy, Manchester City entend profiter du prochain mercato estival pour recruter un nouvel arrière gauche.

Et à en croire le Telegraph, les Citizens ne visent pas une simple doublure à même de suppléer le Français. Les Mancuniens auraient en effet ciblé le jeune Ben Chilwell, quitte à débourser les 80 millions d’euros espérés par Leicester City. Ce qui en ferait ni plus ni moins que le défenseur le plus cher de l’histoire.