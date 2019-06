Mercato Man City: Une folie à 120 millions d’euros !

Déterminé à recruter le jeune prodige du Benfica Lisbonne, Joao Felix, Manchester City aurait décidé, face à l’intransigeance du club lisboète, de payer les 120 millions d’euros de sa clause libératoire, a révélé ce mardi le quotidien portugais Desporto.

Également convoité par la Juventus Turin et Manchester United, le jeune joueur de 19 ans aurait quant à lui été convaincu par la perspective d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Auteur de 15 buts et 7 passes décisives en 26 matches de championnat portugais, Joao Felix devrait s’engager pour cinq ans et un salaire annuel de 4,5 millions d’euros.