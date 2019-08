Juste avant la clôture du mercato anglais, Manchester City a enregistré l'arrivée de Scott Carson, prêté par Derby County. L'ancien international anglais (33 ans, 4 sélections) sera le troisième gardien de l'équipe de Pep Guardiola, après Ederson et Claudio Bravo.

✍️ We are delighted to have signed Scott Carson from Derby County on a year-long loan deal.



Welcome, Scott!



#mancity pic.twitter.com/XOAbPJqpTP