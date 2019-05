Mercato Man City: Un international portugais déjà recruté ?

Si Josep Guardiola cherche toujours le successeur désigné de Fernandinho, 34 ans, c'est un autre profil qui serait déjà validé... Selon les informations de Sky Sports, un accord aurait en effet été trouvé entre Manchester City et le Sporting Club Portugal concernant Bruno Fernandes. Le milieu de terrain offensif international portugais devrait poser ses bagages du côté de l'Etihad Stadium l'été prochain, contre une indemnité de transfert comprise entre 60 et 70 M€.

Malgré son jeune âge, l'intéressé a déjà évolué à l'étranger, et plus précisément en Italie, via des expériences à l'Udinese et à la Sampdoria, avant de retrouver son pays natal en 2017.