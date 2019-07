Manchester City a officialisé jeudi l’arrivée Rodrigo Hernandez Cascante, dit Rodri, après avoir payé le montant de sa clause libératoire (70 millions d’euros) à l’Atlético de Madrid.

Le milieu de terrain de 23 ans, international espagnol, n’aura évolué qu’une seule saison avec les Colchoneros, où il était arrivé en provenance de Villarreal.

Il portera le numéro 16.

✍️Done deal! Welcome to the Champions, Rodri



