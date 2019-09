Mercato Man City-Guardiola: ''On n’a pas d’argent''

Manchester City ne devrait pas recruter lors du prochain mercato hivernal, malgré l’indisponibilité d’Aymeric Laporte pour plusieurs mois, comme l’a confirmé Pep Guardiola.

"Ce ne sont pas mes affaires, mais, en janvier, nous n'achèterons pas. Nous n’avons pas d’argent pour payer un gros transfert en été, alors nous n’allons pas le faire en hiver. On va faire avec nos joueurs, avec (les jeunes défenseurs) Harwood-Bellis et Garcia et avec d’autres joueurs du centre de formation", a lancé le coach catalan, sur Sky Sports.

Fernandinho accompagne actuellement Nicolas Otamendi en charnière centrale, John Stones étant blessé pour un mois.