Mercato Man City: De Bruyne veut rejoindre Kompany

Kevin De Bruyne a débuté sa cinquième saison sous les couleurs de Manchester City, un club où il a réussi à se rendre indispensable. Mais le milieu de terrain offensif ne compte pas pour autant boucler sa carrière sans relever encore au moins un autre challenge. A 28 ans, l'international belge, encore sous contrat chez les Citizens jusqu'en 2023, espère avoir notamment la chance de pouvoir retourner dans son pays natal.

Et quitte à choisir, il préférerait retrouver celui qui fut son capitaine outre-Manche, le défenseur central Vincent Kompany, reparti cet été au RSC Anderlecht. "J'ai dit à Vincent Kompany de me garder une place dans l'équipe, dans un an, ou dans sept ans, quand j'aurai terminé à Manchester, a déclaré l'intéressé, rapporte Sky Sports. S'il fait ça pour moi, alors ça veut dire que j'ai déjà ma prochaine destination en tête".