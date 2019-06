Mercato Man City: Ambrose va signer à Metz

Après Manuel Cabit (AC Ajaccio), Habib Maïga (Saint-Étienne) et Fabien Centonze (Lens), Metz, promu en Ligue 1, tient sa quatrième recrue estivale. Selon le Républicain Lorrain et L'Équipe, Thierry Ambrose va quitter Manchester City pour rejoindre la Moselle, jusqu'en 2023. L'ancien Auxerrois a déjà passé sa visite médicale et le montant de la transaction devrait se situer entre 2 et 3 millions d'euros.

Capable d'évoluer sur le front de l'attaque comme sur un côté, le Français a été prêté à Lens lors du dernier exercice pour un bilan personnel de quatre buts et autant de passes décisives en 33 matches, dont 23 titularisations. Parti très jeune en Angleterre, Ambrose, qui n'a jamais eu sa chance avec l'équipe première des Citizens, peut définitivement tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.