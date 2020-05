Mercato : Mamadou Sakho, cible prioritaire de l’OL

La direction de l’Olympique Lyonnais a fait du recrutement d’un défenseur central sa priorité de l’intersaison. De nombreuses pistes ont explorées pour ce poste si important et il y en a une qui se dégage plus que d’autres. Dans son édition de vendredi, L’Equipe indique que les responsables rhodaniens viseraient Mamadou Sakho, l’arrière de Crystal Palace. Les discussions dans cette optique ont été initiées il y a deux semaines et l’optimisme semble de rigueur quant à la concrétisation de cette arrivée

Faire revenir Sakho (30 ans) en France ne sera pas une tâche facile, notamment en raison des émoluments importants du joueur. Son prix poserait moins problème, même s'il est loin d'être insignifiant (10M€). Les Lyonnais savent qu’ils vont devoir faire des efforts importants pour parvenir à leurs fins, mais cela ne les décourage pas. Vincent Ponsot, le directeur général, et Bruno Cheyrou, le nouveau responsable de la cellule de recrutement, travaillent ensemble sur ce dossier, avec l’espoir de pouvoir vite lever les différents obstacles.

Sakho plait à Garcia

Rudi Garcia a aussi son mot à dire. C’est même lui qui pousserait pour la venue de Sakho, mesurant parfaitement les qualités et les vécus de l’ancien parisien. Si Lyon cherche à se renforcer derrière c’est parce que le club et le staff technique n’ont guère été satisfaits par le rendement du Danois Joachim Andersen. Samuel Gigot (Spartak Moscou) et Marash Kumbulla (Hellas Vérone) ont aussi été ciblés, mais il n’y aurait pas d’approche concrète pour ces éléments-là.