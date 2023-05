Mercato : Malgré le retour en Ligue des Champions, Newcastle ne veut pas flamber cet été

La progression est belle pour Newcastle depuis son rachat en 2021 par un consortium saoudien. Maintenus la saison dernière, les hommes d'Eddie Howe auront l'occasion l'année prochaine de faire leur grand retour en Ligue des Champions. Malgré les fonds conséquents ramenés par le nouveau propriétaire, Newcastle n'a jamais flambé pour progresser et arriver à ce niveau. Une logique sportive à laquelle ne compte pas déroger Eddie Howe pour le prochain mercato.

"Nous n'avons pas les capacités financières que beaucoup de gens nous prêtent"

Plus que satisfait de l'effectif qui a permis à Newcastle de se qualifier pour la C1 pour la première fois depuis la saison 2002-2003, Howe ne pense pas avoir besoin de nombreux renforts. "Je crois que nous avons été vraiment, vraiment bons lors des trois mercatos depuis mon arrivée ici. Là, le défi devient plus dur et plus difficile parce que l'équipe s'est améliorée et qu'il y a moins de joueurs susceptibles de nous rendre meilleurs." De plus, l'entraîneur anglais à tenu à faire taire les rumeurs concernant les finances de son club. "Les recrues à venir ? On ne va pas partir sur beaucoup de monde, je ne pense pas que cela puisse être le cas, nous n'avons pas les capacités financières que beaucoup de gens nous prêtent. Nous allons devoir être intelligents, ce sera un petit groupe de joueurs, mais des joueurs capables de faire la différence".