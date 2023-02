Durant le mercato hivernal, le Paris Saint-Germain souhaitait se renforcer en attaque et le club de la capitale avait notamment porté son intérêt sur Malcolm. L'attaquant brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, passé par les Girondins de Bordeaux et le FC Barcelone, aurait pu débarquer dans la capitale française, mais il n'en a rien été et il est finalement resté en Russie. Mais le joueur de 25 ans s'est exprimé concernant cet intérêt et il a remercié Paris, ayant de belles paroles pour le club parisien. Lors d'une interview accordée au média russe, Championat, Malcom a bien confirmé que Paris a tenté de le faire signer avant la fermeture du marché.

Malcolm remercie Paris

"Le PSG m'a contacté directement au sujet d'un éventuel transfert. Bien sûr, j'étais heureux qu'un si grand club européen s'intéresse à moi [...] Je n'étais ni contrarié ni inquiet. J'ai un contrat en cours avec le Zenith. Je le respecte. Le club m'a toujours traité équitablement. L'intérêt du PSG m'a flatté. C'est seulement un signal que je vais dans la bonne direction. L'attention d'un club de haut niveau est indicative et caractéristique. Mais je suis resté calme. J'attendais de voir comment la situation allait évoluer. L'issue de l'histoire ne m'a en aucun cas affecté", a confié Malcolm, touché par cet intérêt, mais qui est finalement resté en Russie. Le PSG appréciera cependant les mots du Brésilien.