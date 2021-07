Mercato : Mahrez, bien parti pour prolonger à City !

Riyad Mahrez a enfin tranché concernant sa volonté de rester à City. Le joueur de 30 ans a connu son année la plus productive à City la saison dernière, profitant de sa plus longue série de titularisations en Premier League et marquant quatre buts contre Dortmund et le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour permettre aux Skyblues de poursuivre leur odyssée. Alors que ses performances toujours excellentes ont ravi Pep Guardiola, Mahrez était l’un des nombreux joueurs dont la place dans l’équipe était incertaine cet été.

Mahrez rassure City

Les meilleurs clubs européens ont été intéressés de voir si l’international algérien serait ouvert à un nouveau défi, et l’ancienne star de Leicester a montré tout au long de sa carrière à quel point il était ambitieux. Des discussions autour d’un transfert au PSG ont souvent fait surface, le club français étant l’un des rares à pouvoir se permettre de payer ses frais importants de transfert. Mais les commentaires de Mahrez cette semaine indiquant qu’il est heureux à City ont ravi ses employeurs, selon le Manchester Evening News.

Sachant qu’il reste, l’attention se tourne désormais vers un nouveau contrat. Mahrez a signé un bail de cinq ans lorsqu’il a rejoint le club en 2018 et une nouvelle proposition sera mise en place pour tenter de le garder au-delà de 2023. De quoi donner à Guardiola une option sur laquelle compter pour le début de la saison prochaine alors qu’il prépare une autre défense du titre de champion d’Angleterre.