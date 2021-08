Mercato - Lyon et Bosz en pincent pour Azmoun, bien parti pour débarquer

Azmoun 🇮🇷

Bosz a convaincu Azmoun

Je t'en supplie viens à l'OL pic.twitter.com/miD6tH4K0Q

En cette fin de mercato estival 2021, il n’est pas question que de Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo. De nombreux clubs s’activent pour se renforcer avant mardi soir, clôture du marché des transferts. Comme Lyon. Il reste trois jours et l’optimisme est de mise pour une nouvelle arrivée au sein de l’effectif rhodanien après celles de Damien Da Silva, Henrique, Emerson et Xerdan Shaqiri. Cela commence en effet à sentir bon pour Sardar Azmoun., à l’instar du gardien de l’Ajax Amsterdam, André Onana. Ce dernier n’a pas pu (encore ?) débarquer dans le Rhône. L’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, lui, veut venir jouer à l’OL. Il a été convaincu par Bosz qui voulait déjà s’offrir ses services au Bayer Leverkusen, selon L’Equipe. Le technicien néerlandais l’a eu plusieurs fois au téléphone pour le convaincre, et cela a visiblement « matché ».





Agé de 25 ans, Sardar Azmoun a repoussé toutes les offres de prolongation du Zénith où il arrive en fin de contrat dans un an. Il s’est mis d’accord avec le club lyonnais sur un contrat de longue durée, de probablement cinq années. Au Zénith depuis février 2019, l’avant-centre y a remporté les championnats russes à deux reprises (2019, 2020) et il veut passer à autre chose, comme venir dans le championnat de France où évolue désormais un certain Lionel Messi.



Une indemnité de transfert passée de 25 à 15 M€ (hors bonus)

- L’OL est d’accord avec Azmoun, et quasi OK avec le Zénith

- Le « Messi iranien » coûtera 15M€ hors bonus

négociée ardemment depuis plusieurs jours par les dirigeants lyonnais. Un montant qui a baissé puisque le Zénith Saint-Pétersbourg en demandait 25 M€ au départ, une somme trop élevée pour les finances lyonnaises. Mais avant de voir Azmoun au côté de Jean-Michel Aulas et Peter Bosz avec sa nouvelle tunique et de passer possiblement sa visite médicale lundi, le club russe doit lui trouver un remplaçant. Carlos Vinicius (Benfica Lisbonne), Andrea Belotti (Torino) mais aussi Gaëtan Laborde (Montpellier) seraient dans le viseur après l’échec Matheus Cunha, parti à l’Atlético Madrid.