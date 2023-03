Mercato : Luka Modric détruit la rumeur Al-Nassr

Ce sera assurément l’un des dossiers à suivre sur cette fin de saison. Luka Modric va-t-il prolonger au Real Madrid ? En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international croate pourrait bien se voir indiquer la porte de la sortie par la Casa Blanca. D’autant plus que le joueur âgé de 37 ans semble barré par les émergences d’Eduardo Camavinga et d’Aurélien Tchouaméni mais aussi le possible recrutement de Jude Bellingham. Interrogé sur son avenir lors de la conférence de presse en marge de la rencontre entre la Croatie et le Pays de Galles, le natif de Zadar s’est montré très ferme sur son avenir malgré l'intérêt d’Al-Nassr.

"J'espère et je crois que je resterai au Real Madrid"

« Al Nassr ? Mon souhait est connu : rester au Real Madrid. Je crois et j’espère que cela se produira. Le reste n’est que suppositions et rumeurs. Je le répète pour la centième fois, j’espère et je crois que je resterai au Real Madrid. Pour faire court et clair, non, on ne m’a pas demandé de quitter l’équipe nationale pour rester au Real Madrid. Finir ma carrière à Madrid ? Ce serait l’idéal. Mais nous verrons, je ne sais vraiment pas. »