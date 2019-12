Mercato : Lucas Paqueta, le tube de l'hiver du PSG ?

En Italie, le tube Lucas Paqueta ne passera peut-être pas l’hiver. Il faut dire que depuis son arrivée en provenance de Flamengo il y a un an, le refrain brésilien n’a pas conquis toutes les oreilles milanaises, en dépit de belles promesses affichées lors des premières notes. Actuel 11ème du classement, l’AC Milan est pour le moment bloquée dans le ventre mou pas très sexy de la Serie A, coincé entre le Torino et l’Hellas Vérone, à 10 points de la première place qualificative européenne, et à 14 unités de la Ligue des Champions. Autant dire que du changement est attendu du côté de San Siro pendant la trêve et que des bons de départ devraient être distribués par la direction rossonera. Parmi les premiers visés ? Lucas Paqueta.

La connexion Leonardo

Signé contre un chèque de 35 M€ au Flamengo à l’hiver 2018, le meneur de jeu carioca a débarqué en Europe avec une cote très élevée. Logique tant le milieu offensif, 21 ans au moment de sa signature et déjà deux sélections avec la Seleçao sur son CV (11 désormais), représentait un pari d’avenir pour la formation milanaise et un bon coup de l’acteur majeur de ce transfert au moment des faits : un certain Leonardo. Alors directeur sportif de l’AC Milan, le Brésilien est un admirateur de longue date de son jeune compatriote, et voit en lui l’un des visages du futur du club lombard. Entre temps, Leonardo a fait un retour remarqué cet été à Paris et se verrait bien ramener dans ses bagages, avec un peu de retard, l’ex-pépite de Flamengo.

Paqueta, un profil hybride

Avec 0 but et seulement 1 passe décisive au compteur en championnat, il n’est pas inopportun de dire que Lucas Paqueta déçoit grandement sur cette première partie de championnat. Dans la ligne de sa demi-saison l’an passé (1 but, 1 passe décisive en 13 matchs), l’élégant gaucher ne traduit pas statistiquement à Milan tout le talent qu’il a dans les pieds. Doté d’une excellente vision et d’un important volume de jeu, capable d’évoluer en numéro 10, en axe gauche d’un milieu à trois ou plus haut sur l’aile gauche d’une attaque en 4-3-3, Paqueta souffre, comme l’ensemble de sa formation, d’un manque criant de constance et de régularité. Depuis sa signature, le natif de Rio de Janeiro n’a jamais pu évoluer en confiance, engoncé dans une formation en manque de leader naturel sur le terrain et dénuée de toute notion collective. A San Siro, les matchs ressemblent trop souvent à une longue partition sans accord et Paqueta a un chef d’orchestre sans baguette.

Paris peut-il le relancer ?

Dans ce contexte, le PSG dispose d’un avantage certain dans les discussions avec son homologue transalpin et Leonardo est un maître dans l’art de flairer ce type de bonnes affaires. Le crédit de Paqueta a été bien entamé en un an mais son potentiel à 22 ans reste conséquent et il ne faudra peut-être pas débourser les 35 M€ de son prix d’achat pour le faire venir dans la Ville Lumière. A l’heure actuelle, l’ancienne star de Flamengo pourrait très bien être le remplaçant attitré d’un Marco Verratti, parfois gêné par des pépins physiques, ou le joker offensif de Neymar. A une semaine de l’ouverture du Mercato d’hiver, cette hypothèse ressemblerait à un joli cadeau de Noël pour les supporters parisiens.