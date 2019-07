Mercato Losc: Une offre énorme pour Leao ?

Débarqué l’été dernier à Lille, Rafael Leao ne devrait faire que passer au Losc. Auteur, à seulement 19 ans, de huit buts en 24 apparitions en Ligue 1, le jeune international portugais a en effet tapé dans l’œil de nombreux clubs.

Il y a peu, La Voix du Nord expliquait que quatre clubs avaient d’ores et déjà formulé une offre parmi lesquels Valence et Everton, ajoutant qu'une autre formation anglaise ainsi qu’une écurie italienne étaient également sur les rangs. Et à en croire la Gazzetta dello Sport, ce club italien pourrait être l'Inter Milan, qui aurait fait du Portugais son plan B si les discussions pour attirer Romelu Lukaku n'aboutissaient pas.

Une offre de quelque 40 millions d'euros aurait déjà été transmise aux dirigeants lillois. Difficile d’envisager le Losc retenir sonM jeune attaquant. Et ce malgré le départ à venir de Nicolas Pépé.