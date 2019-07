Mercato Losc-Lopez: "André a absolument envie de venir"

Le patron du Losc Gérard Lopez a confirmé trois pistes pour le mercato estival lillois sur les ondes de RMC: le milieu rennais Benjamin André, l’attaquant lorientais Alexis Claude-Maurice et le milieu de Trabzonspor Yusuf Yazici.

Parmi ces joueurs ciblés, la priorité va au premier, comme le révèle le président nordiste. "C’est un joueur qui plaît à Luis (Campos, le directeur sportif) et à Christophe (Galtier, l’entraîneur, ndlr). Parce qu'il a de l'expérience et qu'on perd Thiago Mendes. Il connaît très bien la Ligue 1, donc il est opérationnel de suite. Il est à un poste similaire, dans la récupération. Et le joueur a absolument envie de venir."

Pour l’heure, les Dogues auraient soumis une première offre de 4 millions d’euros repoussée par le Stade Rennais, qui attend deux fois cette enveloppe pour céder l’ancien Ajaccien. "On a du respect pour son club, on a émis une offre. Si Rennes tombe d'accord avec nous, on l'accueillera avec plaisir, mais ça ne dépend pas de nous. On a une limite. C'est un sujet qui n'est pas clos", conclut Gérard Lopez.