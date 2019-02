Mercato Losc: Galtier envoie Pépé "dans une équipe qui joue en rouge"

De passage face à la presse ce mercredi, à 48 heures du déplacement du Losc à Strasbourg pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Christophe Galtier en a profité pour évoquer l'avenir de Nicolas Pépé. L'attaquant des Dogues reste très courtisé et devrait changer d'air au cours de l'été à venir.

"Il réalise une grande saison et il va encore progresser. Il doit aller dans un club de Ligue des champions. A mon sens, il n'a pas besoin d'étape intermédiaire pour aller le plus haut possible. Je le vois bien dans une équipe qui joue en rouge", a déclaré avec humour le technicien français. Car outre Liverpool ou Manchester United, qui pourraient correspondre aux critères évoqués, le Losc peut postuler tout autant...