Mercato Losc: Galtier confirme la piste Yazici

Christophe Galtier a évoqué le mercato lillois ce samedi après la courte défaite du Losc devant l’AS Rome à Pierre-Mauroy (2-3).

Nicolas Pépé envolé pour Arsenal, l’entraîneur des Dogues assure que ce dernier sera remplacé. "On avait été clair en disant qu'à chaque départ correspondrait une arrivée. Rafael Leao a été remplacé (par Timothy Weah, ndlr). Et le remplaçant de Pépé devrait arriver en début de semaine."

L’ancien coach de l’ASSE va plus loin encore, confirmant l'identité du possible suppléant du buteur ivoirien, dans des propos relayés par Le Parisien: "Il pourrait s'agir du Turc Yusuf Yazici de Trabzonspor. Autrement à son poste, on a déjà Bamba et Araujo qui sont très intéressants. Il faudra de la qualité car la saison va être difficile. Du 11 août au 31 décembre on va disputer 32 matches !"