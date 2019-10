Mercato Losc: Du beau monde sur Osimhen

A l’instar de Nicolas Pépé, parti à Arsenal l’été dernier pour 80 millions d’euros, Victor Osimhen, l’une des révélations de ce début de saison, devrait lui aussi déjà quitter le Losc lors du prochain mercato estival.

Auteur de sept buts en 11 journées de Ligue 1, l’international nigérian suscite de très nombreuses convoitises et de certains cadors l’ont déjà supervisé à plusieurs reprises depuis le début de saison.

A en croire le compte SoccerLink, c’est notamment le cas du Milan AC et du Bayern Munich, qui comptent parmi les clubs les plus intéressés.