Mercato Losc: Djalo arrive de l'AC Milan

C'est la journée des officialisations pour le Losc. Jeudi soir, le défenseur portugais Tiago Djalo a signé pour cinq avec les Dogues. Agé de 19 ans, ce grand espoir était surclassé en Youth League avec le Sporting Portugal, son club d'origine, avant de rejoindre cet hiver l'AC Milan - où Rafael Leao vient de s'engager, faisant donc le chemin inverse. "Le Losc m’a manifesté beaucoup d’intérêt et m’a vite convaincu, car on m’a proposé un projet dans un club de qualité, avec déjà une très bonne équipe en place, estime le nouvel arrivant sur le site du vice-champion de France. J’espère y disputer des matches en championnat comme en Ligue des champions. Mais c’est d’abord à moi de bien m’intégrer, de démontrer mes qualités. Une chose est sûre, je peux garantir que je vais donner le meilleur de moi-même afin d'aider l’équipe à remporter le plus de matches possibles, toujours avec énergie et professionnalisme."