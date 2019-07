Mercato Losc: Deux joueurs ciblés pour l'après-Pépé

Lille prépare déjà la succession de Nicolas Pépé. L'ailier international ivoirien, auteur d'une saison 2018-2019 exceptionnelle (22 buts, 11 passes) devrait s'envoler vers un top club européen, en échange d'une somme pharaonique. L'Inter Milan et l'Atlético de Madrid auraient fait des offres de 90 millions d'euros pour l'Eléphant, actuellement en Egypte pour participer à la CAN.

Pour le remplacer, le Losc a ciblé deux talents de notre championnat, Jeff Reine-Adélaïde (3 buts, 3 passes en L1) et Alexis Claude-Maurice (14 buts, 4 passes en L2), selon les informations de France Football. Le milieu offensif d'Angers est estimé entre 15 et 20 millions par son président, tandis que le Lorientais attise les convoitises, notamment en Angleterre et en Allemagne.