Mercato Losc: Araujo prêt à rebondir à Nice ?

Dans l’ombre de la "BIP-BIP" (Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et Nicolas Pépé) lors de cette belle saison lilloise, Luiz Araujo a rongé le plus souvent son frein sur le banc des remplaçants. D’après les informations de L’Equipe, les dirigeants de l’OGC Nice seraient ainsi très intéressés à l’idée d’accueillir dans leur effectif l’attaquant auriverde. Reste que ce dernier, sous contrat jusqu’en juin 2022, pourrait aussi être tenté de poursuivre son aventure dans le Nord, où il y jouera la prochaine Ligue des champions et aura sans doute l'occasion de profiter du départ programmé de Nicolas Pépé.