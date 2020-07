Mercato : L'OM veut un défenseur de Dortmund, Lautaro Martinez dans le flou

Les rumeurs fiables

Après avoir recruté Pape Gueye au Havre, l'Olympique de Marseille viserait désormais Leonardo Balerdi, d'après L'Equipe. Défenseur central argentin de 21 ans, l'ancien coéquipier de Dario Benedetto à Boca Juniors a été recruté pour 15 millions par le Borussia Dortmund en janvier 2019, mais il a été très peu utilisé par Lucien Favre. Il n'a ainsi pris part qu'à 7 rencontres de Bundesliga depuis le début de saison, pour une titularisation et un total de 128 minutes de jeu, et a disputé deux matchs de Ligue des champions. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2024, l'international argentin (2 sélections) pourrait faire l'objet d'un prêt. A noter que, selon La Provence, le club phocéen viserait également en défense un espoir tricolore, dont le nom n'a pas été révélé.



Kamil Glik pourrait retourner en Italie. Recruté au Torino par l'AS Monaco en 2016, le défenseur polonais, qui a également évolué à Palerme et à Bari, fait l'objet d'une cour assidue de Benevento. Un club promu en Serie A qui a déjà recruté Loïc Rémy à Lille et aurait formulé une nouvelle offre de 3 millions d'euros au club du Rocher pour faire venir le joueur de 32 ans, à qui il reste un an de contrat en Principauté.

Les rumeurs loin d'être fiables



Lautaro Martinez va-t-il finir par rejoindre le FC Barcelone ? L'attaquant argentin de l'Inter, auteur de 12 buts en Serie A et de 5 autres en Ligue des champions, possède une clause de départ à 111 millions d'euros. Un montant un peu trop élevé pour le club catalan, qui envisagerait toujours d'inclure des joueurs dans la transaction afin de faire baisser le prix du joueur de 22 ans. Interrogé sur le dossier par la radio Rac1, le président du Barça Josep Maria Bartomeu a réfusé d'en dire plus, mais a en revanche assuré que le retour de Neymar était "peu probable, car tous les grands clubs sont dans une situation économique compliquée."

Ça va se faire



Il était attendu à Brest, à qui il avait donné son accord. Mais si Adrian Grbic évoluera bien en Bretagne la saison prochaine, c'est avec Lorient qu'il va s'engager. D'après L'Equipe, la révélation clermontoise du dernier exercice (17 buts en Ligue 2) doit passer mercredi sa visite médicale avec les Merlus avant de signer son contrat. Le montant du transfert de l'attaquant autrichien de 23 ans devrait dépasser les 10 millions d'euros, avec les différents bonus.

Mercato Express : L'Europe s'arrache Lacazette !