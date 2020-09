Mercato - L'OM sur un attaquant du Real Madrid ?

L'OM est notoirement en quête d'un attaquant, après avoir négocié un mercato intéressant avec les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Le club phocéen aurait jeté son dévolu sur l'Espagnol Borja Mayoral (23 ans), joueur du Real Madrid, formé au sein de la Fabrica Blanca. C'est ce qu'affirme le média ibérique El Desmarque alors que Mayoral est également courtisé par Valence, la Lazio et la Fiorentina. Les médias ibériques estiment qu'il faudra débourser entre 10 et 15 millions d'euros pour le faire signer. Mais il ne s'agit pas de la seule piste arpentée par les dirigeants phocéens. L'attaquant de Reims El Bilal Touré serait également très apprécié par Pablo Longoria. Le jeune malien correspond davantage au profil de joueur rapide décrit par André Villas-Boas.

