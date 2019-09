Fin 2017, les supporters nantais apostrophaient Léo Dubois, leur capitaine, en plein match pour lui demander expressément de ne pas signer à l'Olympique de Marseille. Quelques semaines plus tard, le latéral droit international avait finalement opté pour Lyon. Un autre porteur du brassard des Canaris devrait cette fois bien s'envoler pour la Canebière. Pris à partie par des fans cette semaine après avoir officialisé son intention de rejoindre l'OM, Valentin Rongier était en tribunes, samedi, pour assister au match entre Nantes et Montpellier (1-0). C'était probablement la dernière fois que le natif de Mâcon pénétrait dans l'enceinte de la Beaujoire en tant que joueur du FC Nantes. Selon L'Equipe, les positions se sont enfin rapprochées entre la famille Kita et la direction phocéenne à quelques encablures de la fin du Mercato estival.

Avec Luiz Gustavo en partance pour le Fenerbahçe contre 7 millions d'euros, condition sine qua non à la venue de Rongier, l'OM va enfin disposer des liquidités qui lui manquaient pour faire une offre satisfaisante. Kita martelait il y a encore quelques jours que Nantes attendait entre 20 et 25 millions pour son joueur. La réalité du marché et la volonté claire de l'ancien pensionnaire du centre de formation de la Jonelière de rejoindre Marseille l'ont fait revenir à la raison. Le quotidien sportif évoque ainsi désormais un montant de 13 millions d'euros hors bonus éventuels pour que la transaction aboutisse. Selon toute vraisemblance, ce sera le cas dimanche soir après le match face à Saint-Etienne ou lundi dans la journée, avant la clôture du marché.

L'obsession de Zubi



Valentin Rongier n'a pas franchement le même profil que Luiz Gustavo, lequel avait rayonné en sentinelle lors de sa première saison au club en 2017-2018. André Villas-Boas, le coach olympien, a néanmoins déjà la solution en interne. Comme contre Nice, mercredi, Kevin Strootman devrait être la tour de contrôle marseillaise cette saison, Rongier évoluant un peu plus haut sur le terrain, sans doute à la place de l'un des membres du tandem Morgan Sanson-Maxime Lopez si le Portugais maintient son 4-3-3. Les limites physiques du Néerlandais l'empêchent d'être indiscutable en tant que relayeur, mais son expérience et son agressivité restent adéquates pour évoluer en 6.

S'il quitte bien le FC Nantes, Valentin Rongier effectuera sa première expérience en dehors d'un club au sein duquel il a passé 18 des 25 années de sa vie. Voilà près de trois ans qu'Andoni Zubizarreta l'a ciblé comme une recrue indispensable, négligeant d'autres pistes au grand dam de certains supporters marseillais. La réussite ou l'échec de Rongier à l'Orange Vélodrome seront du coup aussi ceux du directeur sportif basque.



Lafont : "Un coup dur pour nous si Rongier part"