Mercato : L’OM et l’OL se disputent un jeune Brésilien

Les rumeurs fiables



L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais viseraient le même joueur : Marcos Paulo, un attaquant brésilien évoluant à Fluminense et auteur de 11 buts en 45 apparitions. D’après GloboEsporte, les représentants des deux clubs tricolores se seraient renseignés sur le prix du joueur de 19 ans, ainsi que ses prétentions salariales. Lié avec Fluminense jusqu’en 2021, sa valeur marchande serait comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Et l’international U19 portugais possède l’avantage, pour les clubs européens, de ne pas être considéré comme un joueur extra-communautaire.

Les rumeurs loin d’être fiables



Très convaincant en Italie, Chris Smalling, prêté par Manchester United à la Roma, pourrait retourner en Angleterre. Pour le remplacer, le club de la Louve songerait à un autre joueur de Premier League. Selon la Gazzetta dello Sport, Dejan Lovren serait ciblé. Le Croate, sous contrat avec les Reds jusqu’en 2021, n’entre plus dans les plans de Jürgen Klopp et ne sera pas retenu.





James Rodriguez bradé ? Sous contrat jusqu’en 2021 avec le Real Madrid, le Colombien est revenu l’été dernier dans la capitale espagnole, après un prêt de deux ans au Bayern Munich. Mais il ne rentre pas dans les plans de Zinedine Zidane, qui l’utilise très peu depuis son retour (7 apparitions en Liga cette saison). D’après le quotidien AS, l’ancien Monégasque, acheté pour près de 80 millions d’euros au club du Rocher en 2014, pourrait être vendu seulement 17 millions d’euros cet été ! Et il n’a pas encore 29 ans…

Ça devrait se faire

En échec à la Roma, Javier Pastore, qui n’a pris part qu’à 23 rencontres de Serie A depuis son arrivée à l’été 2018 en provenance du PSG, pourrait découvrir un autre championnat. D’après Sky Sports Italia, le milieu de terrain argentin de 30 ans serait en contacts avancés avec deux clubs américains : le Los Angeles Galaxy et les Seattle Sounders. Une rumeur relayée par le site officiel de la Major League Soccer (MLS).