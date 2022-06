L’Olympique de Marseille ne s’est pas encore offert le moindre renfort en cette période de mercato estival. Mais, et que les supporters du club se rassurent, les dirigeants et les recruteurs du club sont bien en train de plancher sur la question des transfuges. Plusieurs cibles sont dans leur viseur et il y en a une qui suscite également l’intérêt du ténor anglais, Manchester City.

L’OM ne peut pas rivaliser avec Manchester City



Dans son édition d’aujourd’hui, le quotidien L’Equipe révèle que les Marseillais ont des vues sur Isaak Touré, le jeune défenseur central du Havre (19 ans). Ce dernier est promis à un grand avenir, et c’est pourquoi le champion d’Angleterre en titre lorgne également sur cet élément. Si les Eastlands se décident de passer à l’offensive sur ce dossier, l’OM n’aura très certainement pas la possibilité de rivaliser au vu du gouffre qui sépare les deux clubs concernés en terme de moyens.



Concernant le principal intéressé, il n’est pour l’instant pas pressé de trancher pour son futur. Sous contrat avec sa formation normande, il veut se concentrer sur l’Euro des moins de 19 ans qu’il dispute actuellement avec les jeunes Bleuets avant d’éventuellement décider de la suite à donner à sa carrière. L’idée de rejoindre City a de quoi le séduire, mais il peut aussi juger qu’un passage à l’OM serait un bon tremplin et une bonne opportunité de progresser sans brûler les étapes. Affaire à suivre.