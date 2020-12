Alors qu’il possède déjà Léo Dubois et Mattia De Sciglio, l’Olympique Lyonnais convoite un nouvel arrière droit. D’après le média argentin TyC Sports, les responsables rhodaniens espèrent pouvoir se payer les services de Gonzalo Montiel, un international argentin de 23 ans (6 sélections) et qui se produit sous la tunique de River Plate. Il compte aussi 105 matches joués en pro.

Une piste coûteuse mais…

Montiel a un contrat avec sa formation de Bueinos Aires qui expire en juin prochain. Son employeur cherche à le céder dès cet hiver, mais pour une somme relativement conséquente. Le prix a été fixé à 20M€ et l’OL ne peut se permettre de débourser un tel montant, surtout dans le contexte de la crise économique. Les négociations se révèlent donc être compliquées avec leurs interlocuteurs de l'autre côté de l'Atlantique.



River Plate se montre gourmand, mais ce n’est pas dans l'intérêt des Millonarios de cadenasser complètement leur joueur. Ils risqueraient ainsi de le voir filer libre lors de la prochaine intersaison. L’idée des dirigeants argentins est de faire parapher à leur sociétaire un autre contrat dans quelque jours, et qui comporterait une clause libératoire moins élevée. L’OL gagnerait donc à se montrer patient sur ce dossier.