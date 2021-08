Mercato : L'OL officialise la signature de Shaqiri

L'OL se renforce avec la signature de Xherdan Shaqiri contre un chèque de 6 M€. La transaction comprend également cinq millions d'euros de bonus, a précisé l'OL qui espère avoir trouvé avec ce milieu offensif le successeur de la star Memphis Depay, parti cet été au FC Barcelone. Agé de 29 ans, Shaqiri compte 96 sélections pour la "Nati", avec laquelle il a éliminé la France en 8es de finale de l'Euro (3-3 a.p., 5-4 aux t.a.b.), le 28 juin dernier. Formé à Bâle, passé par le Bayern Munich entre 2012 et 2015, le joueur originaire du Kosovo évoluait depuis 2015 en Angleterre, à Stoke City puis Liverpool. Durant ses trois saisons avec les "Reds", il a notamment remporté la Ligue des champions en 2019 et la Premier League en 2020.

Après ceux de l'arrière gauche international italien d'origine brésilienne Emerson Palmieri (Chelsea) et des défenseurs Damien Da Silva (Rennes) et Henrique Silva (Vasco de Gama), ce recrutement vise à renforcer l'effectif de l'OL, qui n'a aucune victoire au compteur après trois journées de Championnat. "Son arrivée, après celle du double champion d'Europe en titre Emerson, confirme que l'Olympique Lyonnais se donne les moyens, malgré un début de championnat difficile, de réaliser une grande saison en Ligue 1 et en Ligue Europa qui demeure également un objectif", annonce le club. Lyon a concédé dimanche sur son terrain un match nul (3-3) contre le promu Clermont. Le mercato d'été se clôture le 31 août.