Mercato : Loïs Openda pisté par deux clubs de Premier League

C’est l’une des révélations de l’exercice 2022-2023 en ligue 1. Arrivé pour la somme de 9,8 millions du Club Bruges l’été dernier, Loïs Openda s’est rapidement affirmé à la pointe de l’attaque du RC Lens. Auteur de 17 buts en 32 apparitions en Ligue 1, le Belge est déjà dans le radar de plusieurs cadors européens. D’après les informations du Daily Mail, Arsenal et Aston Villa seraient d’ores et déjà très intéressés par les services du joueur âgé de 23 ans.

Future doublure de Martinelli à Arsenal ?

Du côté des Gunners, on chercherait une doublure à Gabriel Martinelli, souvent aligné en tant que numéro 9 à Arsenal. Reste au RC Lens de convaincre le Diable Rouge de poursuivre l’aventure dans le Nord. Une qualification européenne des Sang et Or pourrait aider les Nordistes dans leur démarche.