Mercato : Loic Badé va être prêté au FC Séville par le Stade Rennais

Loic Badé vit des heures difficiles depuis son départ du RC Lens au Stade Rennais. Impressionnant dans la défense Sang et Or en 2020-2021, il avait été recruté pour la modique somme de 17 Millions d'Euros par les Bretons. Après une saison moyenne en 2021-2022 dans laquelle il a joué 14 matchs de championnat, il a été prêté à Nottingham Forrest à l'été 2022. Finalement, l'aventure ne s'est pas passée comme prévu et le défenseur central de 22 ans est de retour en Bretagne... mais pas pour longtemps.

En effet, s'il n'a pas joué le moindre match sous les couleurs du promu de Premier League, il n'aura pas eu de difficultés à trouver un club de haut niveau pour la deuxième partie de saison. Loic Badé va donc rejoindre le FC Séville et Jorge Sampaoli, qui était déjà intéressé par son profil lorsqu'il était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. RMC Sports et Fabrizio Romano ont indiqué qu'il passerait sa visite médicale ce jeudi en Andalousie.

Le début de saison du FC Séville est très loin des attentes du club andalou. Très solide l'année dernière lors d'une saison terminée à la quatrième place, les Sévillans pointent désormais à la 18ème place de la Liga après 14 journées. Ils y ont encaissé 22 buts en 14 matchs et le recrutement de Loic Badé permettra à Jorge Sampaoli d'avoir plus d'options en défense centrale. En Ligue des Champions, ils ont terminé à la troisième place de leur groupe et joueront la Ligue Europa en deuxième partie de saison.