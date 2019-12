Jadon Sancho, l’excellent ailier du Borussia Dortmund, a beaucoup d’admirateurs en Premier League. Le milieu offensif de 19 ans, et qui est en train de battre tous les records en Bundesliga cette saison, est suivi par Chelsea, les deux clubs de Manchester et aussi Liverpool. En effet, à en croire le site ESPN, le prestigieux club de la Mersey songerait à son tour à rapatrier la pépite anglaise. Ses dirigeants seraient même très motivés dans cette optique.

Liverpool prévoit de laisser Sancho à Dortmund jusqu'à l'été prochain

Après s’être déjà assurés la venue du Japonais Takumi Minamino en provenance de RB Leipzig (10M€), les Reds prévoient donc de retourner sur le marché allemand. Le Borussia a fixé à 115M€ le prix de son stratège, et c’est un montant qui ne devrait pas freiner les velléités de LFC. Le board est même préparé à une bataille d’enchères avec les autres gros bras du championnat anglais. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Merseysiders envisageraient de laisser Sancho à la disposition du BVB jusqu’à la fin de la saison. Pour rappel, lors du dernier mercato estival, Liverpool n’a pas dépensé le moindre sou sur le marché des transferts. De fait, le club disposerait aujourd’hui de suffisamment de liquidités pour faire signer l’un des plus grands espoirs du football européen.