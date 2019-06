Liverpool a officialisé jeudi matin l’identité de sa première recrue. Il s’agit du jeune (17 ans) défenseur central néerlandais Sepp van den Berg, qui arrive en provenance du PEC Zwolle.

Le coût du transfert de l’international U19 pourrait grimper jusqu’à 5 millions d’euros.

Welcome to Liverpool FC, Sepp #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg https://t.co/Mf8uphGrAY